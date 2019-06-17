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В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Новости » Политика    17.06.2019 - 14:32
В ПАСЕ призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь
Фото: Титус Корлэцян (gagauzmedia.md)

Корлэцян считает, что применение данного наказания осложняет отношения страны с ЕС

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Беларусь ввести мораторий на применение смертной казни за преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

По словам генерального докладчика ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна, применение данного наказания в Беларуси лишь осложняет отношения между страной и Европейским союзом.

"Европейские демократические стандарты запрещают применять смертную казнь, вне зависимости от тяжести преступления или других обстоятельств. Беларусь в очередной раз показала, что не вписывается в базовые европейские стандарты", - заявил Корлэцян.

Докладчик добавил, что наложение моратория, а затем и полная отмена смертной казни - единственная возможность Минска продвинуться к более тесным отношениям с Евросоюзом.

Напомним, ранее Европейский союз осудил приговоры к смертной казни заключенных в Беларуси и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение. В ЕС отметили, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь на сегодняшний день единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.

13 июня 2019 года стало известно, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна.

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