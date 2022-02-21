США вновь призвали своих граждан покинуть Украину
Посольство США в Киеве вновь призвало американских граждан выехать из Украины. Дипломаты предупреждают, что в случае вторжения России граждане США не смогут покинуть Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальное заявление посольства.
В посольстве предположили, что из-за военных угроз со стороны РФ могут остановиться коммерческие и частные авиарейсы из Украины.
"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может резко ухудшиться. Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", - говорится в сообщении.
Напомним, представитель Пентагона Джон Кибри заявил, что США не планируют вводить санкции против России до ее вторжения в Украину.
Как рассказывало РБК-Украина, Нидерланды вслед за США и Британией перенесли посольство из Киева во Львов.