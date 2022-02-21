США знову закликали своїх громадян покинути Україну
Посольство США в Києві знову закликало американських громадян виїхати з України. Дипломати попереджають, що в разі вторгнення Росії громадяни США не зможуть покинути Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційне заява посольство.
У посольстві припустили, що через військові загрози з боку РФ можуть зупинитися комерційні та приватні авіарейси з України.
"Ситуація з безпекою в Україні як і раніше непередбачувана по всій країні і може різко погіршитися. Існує велика ймовірність того, що будь - які російські військові операції серйозно обмежать комерційні авіаперевезення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кібрі заявив, що США не планують вводити санкції проти Росії до її вторгнення в Україну.
Як розповідало РБК-Україна, Нідерланди слідом за США і Британією перенесли посольство з Києва до Львова.