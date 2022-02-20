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Нидерланды вслед за США и Британией переносят посольство во Львов

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Амстердам, Воскресенье 20 февраля 2022 13:31
Нидерланды вслед за США и Британией переносят посольство во Львов Фото: посол Нидерландов в Украине Йеннес де Молл (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов. Данная мера связана с вопросами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Нидерландов.

"По соображениям безопасности сегодня было принято решение о временном переносе деятельности посольства в Киеве во Львов", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, в МИД Нидерландов не могут сказать, сколько сотрудников посольства все еще остаются в Киеве. Часть сотрудников уже переехала во Львов после того, как неделю назад там открыли центр поддержки.

Напомним, ранее НАТО временно закрыло представительство в Киеве, а сотрудников перевели во Львов и Брюссель.

До этого США и Великобритания объявили о временном переносе посольств из Киева во Львов. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что перенос посольства не подрывает американскую поддержку Украины.

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