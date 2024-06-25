США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

Сполучені Штати оприлюднили список країн-спонсорів торгівлі людьми. До нього, серед іншого, включили Росію та Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
"Звіт охоплює наступні 13 країн, у яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, до списку занесено,
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ - країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні.
"Однак такі списки, засудження дій Росії іншими державами, може врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів і притягнення винних до відповідальності", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Росія активізувала зусилля з вербування найманців у різних країнах. Пропозиції включають грошові виплати і, в деяких випадках, навіть громадянство РФ.
Однак не всі найманці готові ризикувати життям за сумнівні блага. Відомі випадки дострокового звільнення на прохання Індії своїх громадян, які працювали в російській армії.
Чимало найманців зі Шрі-Ланки, які вже встигли взяти участь у бойових діях, загинули.
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