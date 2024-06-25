США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

"Звіт охоплює наступні 13 країн, у яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках фінансованих урядом програм, примусової праці в пов'язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдатів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, до списку занесено,

Афганістан;

Білорусь;

Бірма;

Китай;

Куба;

Еритрея;

Іран;

КНДР;

Росія;

Південний Судан;

Судан;

Сирія;

Туркменістан.

Реакція України

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що насправді така інформація не викликає подиву, адже РФ - країна-агресор, яка протягом 10 років порушує права людини в Україні.

"Однак такі списки, засудження дій Росії іншими державами, може врешті-решт мати потужний результат у питанні припинення злочинів і притягнення винних до відповідальності", - зазначив він.