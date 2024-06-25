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США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми

Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", - говорится в сообщении. 

В частности, в список включены,

  • Афганистан;
  • Беларусь;
  • Бирма;
  • Китай;
  • Куба;
  • Эритрея;
  • Иран;
  • КНДР;
  • Россия;
  • Южный Судан;
  • Судан;
  • Сирия;
  • Туркменистан. 

Реакция Украины

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на самом деле такая информация не вызывает удивления, ведь РФ - страна-агрессор, которая в течение 10 лет нарушает права человека в Украине. 

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", - отметил он. 

Ранее сообщалось, что Россия активизировала усилия по вербовке наемников в разных странах. Предложения включают денежные выплаты и, в некоторых случаях, даже гражданство РФ.

Однако не все наемники готовы рисковать жизнью за сомнительные блага. Известны случаи досрочного увольнения по просьбе Индии своих граждан, работавших в российской армии.

Немало наемников из Шри-Ланки, уже успевших поучаствовать в боевых действиях, погибли.

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