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США внесли в Совбез ООН резолюцию по Украине. Россия наложила вето

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Пятница 30 сентября 2022 22:59
США внесли в Совбез ООН резолюцию по Украине. Россия наложила вето Фото: США внесли в Совбез ООН резолюцию по Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соединенные Штаты Америки внесли в Совбез ООН резолюцию с призывом не признавать никаких изменений статуса временно оккупированных территорий Украины, на которых Россия организовала псевдореферендумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза.

Отметим, что 10 членов Совбеза поддержали резолюцию, Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались, а Россия наложила вето.

Представительница Норвегии отметила, что теперь Генассамблея должна рассмотреть сложившуюся ситуацию и опубликовать отчет об использовании права вето Россией.

Генассамблея имеет право отменить вето России.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

К тому же четыре оккупированных области хотят объединиться в один новый федеральный округ России.

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ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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