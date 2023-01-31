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США внесли в "чорний список" сім компаній з Ірану: подробиці

Фото: США внесли в "чорний список" сім компаній з Ірану (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку електронної бази Федерального реєстру США.

До списку було включено, зокрема, кілька підприємств авіаційної промисловості, а також ВПС Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

"Ці сім організацій, як було встановлено урядом США, діяли проти інтересів національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів, сприяючи Збройним силам Росії та її військово-промисловому комплексу", - наголошується у тексті документа.

Потрапляння до чорного списку означає запровадження щодо цих організацій заходів експортного контролю.

Нагадаємо, що Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до воєнних злочинів проти України, оскільки постачає армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.

Сполучені Штати ввели санкції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та п'ятьох членів його правління за утиск протестів в Ірані.

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