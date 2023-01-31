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США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана: подробности

Фото: США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу электронной базы Федерального реестра США.

В список были включены, в частности, несколько предприятий авиационной промышленности, а также ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Эти семь организаций, как было установлено правительством США, действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, способствуя Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу", - отмечается в тексте документа.

Попадание в черный список означает введение в эти организации меры экспортного контроля.

Напомним, что Иран в будущем может понести ответственность за причастность к военным преступлениям против Украины, поскольку снабжает армии РФ дроны для ударов по гражданской инфраструктуре.

Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пятерых членов его правления за притеснение протестов в Иране.

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