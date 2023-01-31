США внесли в "черный список" семь компаний из Ирана: подробности

Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой "черный список" за содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу электронной базы Федерального реестра США.

В список были включены, в частности, несколько предприятий авиационной промышленности, а также ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Эти семь организаций, как было установлено правительством США, действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, способствуя Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу", - отмечается в тексте документа.

Попадание в черный список означает введение в эти организации меры экспортного контроля.