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США ввели санкції проти Корпусу вартових Ірану за утиск протестів

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Вашингтон, Понеділок 23 січня 2023 19:04
США ввели санкції проти Корпусу вартових Ірану за утиск протестів Фото: США ввели санкції проти Корпусу вартових Ірану за утиск протестів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати ввели санкції проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) та п'ятьох членів його правління за утиск протестів в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Також до списку санкцій потрапив заступник міністра розвідки та безпеки та чотири старші командири КВІР в Ірані.

"Сьогоднішні дії, вжиті в координації з Великобританією та ЄС, спрямовані проти ключової економічної опори КВІР, яка фінансує більшу частину жорстоких репресій режиму; а також проти високопосадовців служби безпеки, які координують репресії Тегерана на національному та провінційному рівнях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Ірані стратили двох осіб, засуджених за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів.

Раніше суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це стало першим подібним вироком, винесеним учасникам демонстрацій.

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