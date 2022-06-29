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США внесли в "черный список" пять китайских компаний за поддержку армии России

Новина українською →
Вашингтон, Среда 29 июня 2022 12:54
США внесли в "черный список" пять китайских компаний за поддержку армии России Фото: США внесли в "черный список" пять китайских компаний за поддержку армии России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена внесла пять китайских компаний в черный список экспортеров за нарушение санкций, связанных с оказанием поддержки российским военным и оборонным компаниям до и во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Министерство торговли включило китайские компании в "список субъектов", что фактически запрещает американским компаниям экспортировать продукцию в эти страны. Речь идет о таких компаниях, как Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они будут стремиться поддержать Россию, США отсекут их", - заявил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай из-за санкций вынуждены использовать усложненную логистику для транспортировки нефти. Страны перезагружают нефтепродукты в море.

Также стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Украине китайские компании начали покупать больше российской нефти с огромными скидками.

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