Китай и Россия из-за санкций используют рискованную схему для перевозки нефти, - СМИ

Отмечается, что из-за санкций судовладельцы все чаще отказываются транспортировать российскую нефть в Китай. В настоящее время по меньшей мере один китайский трейдер Unipec и судовладелец Cosco Shipping готовы перезагружать нефть в море, чтобы обеспечить непрерывное снабжение. Эта схема является более дорогой и логистически рискованной.

По данным издания, малые судна используются для трансфера между российским портом Козьмино и акваториями возле порта Йосу в Южной Корее. Там нефть перекачивают на супертанкеры.

"Хотя это увеличивает общее время и затраты на доставку, брокеры утверждают, что такая практика становится все более распространенной, поскольку судовладельцы и покупатели отдают предпочтение такой поставке малыми судами для перевозки нефти из Козьмино за короткие сроки: чем более короткие рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры", - говорится в сообщении.