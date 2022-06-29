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США внесли в "чорний список" п'ять китайських компаній за підтримку армії Росії

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Вашингтон, Середа 29 червня 2022 12:54
США внесли в "чорний список" п'ять китайських компаній за підтримку армії Росії Фото: США внесли в "чорний список" п'ять китайських компаній за підтримку армії Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена внесла п'ять китайських компаній в чорний список експортерів за порушення санкцій, пов'язаних з наданням підтримки російським військовим і оборонним компаніям до і під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Міністерство торгівлі включило китайські компанії в "список суб'єктів", що фактично забороняє американським компаніям експортувати продукцію в ці країни. Мова йде про такі компанії, як Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic і World Jetta (HK) Logistics.

"Сьогоднішні дії посилають потужний сигнал юридичним і фізичним особам по всьому світу, що якщо вони будуть прагнути підтримати Росію, США відсічуть їх", - заявив заступник Міністра торгівлі США Алан Естевес.

Раніше повідомлялося, що Росія і Китай через санкції змушені використовувати ускладнену логістику для транспортування нафти. Країни скидають нафтопродукти в море.

Також варто нагадати, що після початку повномасштабної війни в Україні китайські компанії почали купувати більше російської нафти з величезними знижками.

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Сполучені Штати Америки Китай Санкції Війна Росії проти України
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