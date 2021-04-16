США являются безусловным лидером в оказании помощи Украине, - Шмыгаль

По его словам, развитие стратегического партнерства США является одним из важнейшим приоритетом во внешней политике Украины.

"На укрепление этого партнерства нацелен политический диалог президентов, правительств, внешнеполитических ведомств. Развитие взаимодействия отвечает общим интересам между странами, а также интересам Европы", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что расширение военно-технического сотрудничества, международные программы подготовки военных является фактором сдерживания агрессора.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет не только об Украине, но и о защите демократической общественности Европы от российской агрессии", - подчеркнул премьер.

