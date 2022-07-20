США включили РФ в список стран, торгующих людьми

Соединенные Штаты внесли Россию в перечень стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми. Список был обнародован в ежегодном отчете Государственного департамента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В докладе впервые, согласно мандату Конгресса от 2019 года, появился раздел "Торговля людьми, спонсируемая государством". В нем часто фигурирует Россия.

Ведь из-за полномасштабного вторжения миллионы украинских беженцев, выехавших в РФ добровольно или принудительно, рискуют стать жертвами торговли людьми.

Кроме России, в новом разделе указаны Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран с "документально подтвержденной политикой или схемой торговли людьми", принудительным трудом в государственных секторах, сексуальными преступлениями, рабством в правительственных лагерях и вербовкой детей-солдатов.

Более того, государство-террорист попало в отдельный перечень тех, кто нанимает или вербует детей-солдатов.