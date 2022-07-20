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США включили РФ в список стран, торгующих людьми

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Среда 20 июля 2022 13:00
США включили РФ в список стран, торгующих людьми Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты внесли Россию в перечень стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми. Список был обнародован в ежегодном отчете Государственного департамента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В докладе впервые, согласно мандату Конгресса от 2019 года, появился раздел "Торговля людьми, спонсируемая государством". В нем часто фигурирует Россия.

Ведь из-за полномасштабного вторжения миллионы украинских беженцев, выехавших в РФ добровольно или принудительно, рискуют стать жертвами торговли людьми.

Кроме России, в новом разделе указаны Афганистан, Бирма, Куба, Иран, Северная Корея и пять других стран с "документально подтвержденной политикой или схемой торговли людьми", принудительным трудом в государственных секторах, сексуальными преступлениями, рабством в правительственных лагерях и вербовкой детей-солдатов.

Более того, государство-террорист попало в отдельный перечень тех, кто нанимает или вербует детей-солдатов.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявляли, что с 24 февраля с территории Украины в Россию вывезли почти 1,1 млн человек, в том числе почти 200 тысяч детей.

К слову, оккупанты принудительно удерживают тысячи украинцев, в том числе детей, в "фильтрационных лагерях", где у них забирают документы, заставляют брать паспорта РФ, а затем переправляют в отдаленные районы страны-агрессора.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Торговля людьми
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