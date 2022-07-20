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США включили РФ до переліку країн, що торгують людьми

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Середа 20 липня 2022 13:00
США включили РФ до переліку країн, що торгують людьми Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати внесли Росію до переліку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми. Список оприлюднили в щорічному звіті Державного департаменту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Reuters.

У доповіді вперше, відповідно до мандату Конгресу від 2019 року, з'явився розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою". У ньому часто фігурує Росія.

Адже через повномасштабне вторгнення мільйони українських біженців, які виїхали до РФ добровільно чи примусово, ризикують стати жертвами торгівлі людьми.

Окрім Росії, у новому розділі вказані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та п'ять інших країн із "документально підтвердженою політикою чи схемою торгівлі людьми", примусовою працею у державних секторах, сексуальними злочинами, рабством в урядових таборах і вербуванням дітей-солдатів.

Ба більше, держава-терорист потрапила в окремий перелік тих, хто наймає або вербує дітей-солдатів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони РФ заявляли, що з 24 лютого із території України до Росії вивезли майже 1,1 млн осіб, зокрема майже 200 тисяч дітей.

До слова, окупанти утримують тисячі українців, зокрема дітей, у "фільтраційних таборах", де в них забирають документи, примушують брати паспорти РФ, а потім переправляють у віддалені райони країни-агресора.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Торгівля людьми
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