США не включили ракети для Patriot до нового пакету допомоги Україні, - Reuters

За словами трьох джерел, адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити всі 400 млн. доларів, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року на військову допомогу Україні (йдеться про програму USAI).

Станом на початок цього тижня 307 млн доларів вже законтрактовано, що гарантує, що кошти не будуть анульовані. Решту 93 млн доларів, що залишилися, у Трампа планують оформити до закінчення фінансового року, тобто - до 30 вересня.

Як кажуть джерела, перші поставки розпочалися вже цього місяця. Вони включають наступальне озброєння, обладнання та запчастини для бронетехніки.

При цьому, за словами одного зі співрозмовників, до пакету військової допомоги не входять ракети для систем ППО Patriot, незважаючи на те, що Росія бомбить українські міста дронами і балістичними ракетами.

Reuters додало, що решту постачання, як очікується, буде здійснено до жовтня 2029 року. При цьому президентський термін Трампа закінчується у січні того ж року.