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США не включили ракеты для Patriot в новый пакет помощи Украине, - Reuters

23:38 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: первые поставки вооружений начались в этом месяце (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки не включили в новый пакет военной помощи Украине ракеты для систем ПВО Patriot. При этом администрация Трампа потратит на помощь все 400 млн долларов, который ранее одобрил Конгресс США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам трех источников, администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить все 400 млн долларов, которые Конгресс одобрил в конце 2025 года на военную помощь Украине (речь идет о программе USAI).

По состоянию на начало этой недели 307 млн долларов уже законтрактованы, что гарантирует, что средства не будут аннулированы. Оставшиеся 93 млн долларов у Трампа планируют оформить до окончания финансового года, то есть - до 30 сентября.

Как говорят источники, первые поставки начались уже в этом месяце. Они включают наступательное вооружение, оборудование и и запчасти для бронетехники.

При этом по словам одного из собеседников, в пакет военной помощи не входят ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на то, что Россия бомбит украинские города дронами и баллистическими ракетами.

Reuters добавило, что остальные поставки, как ожидается, будут осуществлены до октября 2029 года. При этом президентский срок Трампа заканчивается в январе того же года.

Patriot для Украины

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинской громады в США заявил, что Украина достигла договоренности о новом пакете ракет для ЗРК Patriot.

Также на брифинге в Нью-Йорке он говорил, что Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки напрямую от лидеров государств. Зеленский подчеркнул, что единственная страна, которая могла бы помочь масштабно, это США.

К слову, 25 сентября президент заявил, что Украина получит лицензии на производство ракет для Patriot. По его словам, Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

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