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США включили предложенные Украиной идеи в текст сделки с Германией, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон активно консультировался с Киевом при подготовке соглашения с Берлином по трубопроводу "Северный поток-2". Он включил предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного заявления США и ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США.

Она отвергла утверждения СМИ о том, что Белый дом оказывал давление на Украину и требовал не выступать с критикой предстоящего соглашения США с ФРГ по "Северному потоку-2".

"Украина - партнер, и мы не запугиваем своих партнеров", - сказала она.

Вашингтон активно взаимодействовал с Киевом "на многих уровнях".

"Мы делились деталями и идеями, в том числе текстом самого заявления", - сообщила она.

"Мы, как я уже говорила, активно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и ее идеи в это заявление", - подчеркнула ведущая брифинга.

Вашингтон рассчитывает поступать таким же образом и в будущем по ходу выполнения соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Германия намеренно не стали конкретизировать в сделке по "Северному потоку-2", какие именно действия России приведут к санкциям.

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Северный поток-2