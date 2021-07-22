США включили запропоновані Україною ідеї в текст угоди з Німеччиною, - Держдеп

Вона відкинула твердження ЗМІ про те, що Білий дім чинив тиск на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН щодо "Північного потоку-2".

"Україна - партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів", - сказала вона.

Вашингтон активно взаємодіяв з Києвом "на багатьох рівнях".

"Ми ділилися деталями та ідеями, в тому числі текстом самої заяви", - повідомила вона.

"Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок і її ідеї в цю заяву", - підкреслила ведуча брифінгу.

Вашингтон розраховує чинити таким же чином і в майбутньому в ході виконання угоди.