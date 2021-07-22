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США включили запропоновані Україною ідеї в текст угоди з Німеччиною, - Держдеп

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном по трубопроводу "Північний потік-2". Він включив запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованого пізніше спільної заяви США і ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США.

Вона відкинула твердження ЗМІ про те, що Білий дім чинив тиск на Україну і вимагав не виступати з критикою майбутньої угоди США з ФРН щодо "Північного потоку-2".

"Україна - партнер, і ми не залякуємо своїх партнерів", - сказала вона.

Вашингтон активно взаємодіяв з Києвом "на багатьох рівнях".

"Ми ділилися деталями та ідеями, в тому числі текстом самої заяви", - повідомила вона.

"Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок і її ідеї в цю заяву", - підкреслила ведуча брифінгу.

Вашингтон розраховує чинити таким же чином і в майбутньому в ході виконання угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і Німеччина навмисно не стали конкретизувати в угоді щодо "Північного потоку-2", які саме дії Росії приведуть до санкцій.

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Північний потік-2