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Госдеп объяснил отсутствие причин для ответных мер в сделке по "Северному потоку-2"

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Вашингтон, Четверг 22 июля 2021 02:26
Госдеп объяснил отсутствие причин для ответных мер в сделке по "Северному потоку-2" Фото: США намеренно не объяснили причины для введения санкций по Северному потоку-2 (nord-stream2 com)
Автор: Артур Родивилов

США и Германия намеренно не стали конкретизировать в сделке по "Северному потоку-2", какие именно действия России приведут к ответу. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, решение принято для того, чтобы не давать России "дорожную карту", которая позволила бы ей избежать этих мер.

Представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон по сделке с Берлином обязуется вводить санкции против России, если она будет использовать "Северный поток-2" против Украины или других стран.

По его словам, США и Германия отметили глубокие разногласия по вопросу газопровода, но договорились сократить риски, которые могут произойти при реализации проекта.

По словам другого представителя Госдепа, завершение строительства "Северного потока - 2" не означает, что газ будет сразу же пущен по этому трубопроводу.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

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