Госдеп объяснил отсутствие причин для ответных мер в сделке по "Северному потоку-2"

США и Германия намеренно не стали конкретизировать в сделке по "Северному потоку-2" , какие именно действия России приведут к ответу. Соответствующее заявление сделал представитель Госдепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, решение принято для того, чтобы не давать России "дорожную карту", которая позволила бы ей избежать этих мер.

Представитель Госдепартамента отметил, что Вашингтон по сделке с Берлином обязуется вводить санкции против России, если она будет использовать "Северный поток-2" против Украины или других стран.

По его словам, США и Германия отметили глубокие разногласия по вопросу газопровода, но договорились сократить риски, которые могут произойти при реализации проекта.

По словам другого представителя Госдепа, завершение строительства "Северного потока - 2" не означает, что газ будет сразу же пущен по этому трубопроводу.