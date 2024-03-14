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США не визнають результати "виборів" РФ на окупованих територіях України, - Держдеп

Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки не визнаватимуть результати фіктивних "виборів" російського диктатора Володимира Путіна на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Метью Міллера під час брифінгу.

За його словами, США засуджують спроби Росії підірвати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України шляхом фіктивних виборів, які РФ проводить на тимчасово окупованих українських територіях. 

"США ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних президентських виборів, які Росія проводить на території суверенної України. Ми визнаємо, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим - це Україна", - наголосив Міллер.

Вибори у Росії

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.

Також зазначимо, що "вибори" РФ на тимчасово окупованих територіях України проводять достроково. Часто окупанти для контролю "голосування" використовують побудинковий обхід, погрози й не лише. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна.

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