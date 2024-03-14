США не признают результаты "выборов" РФ на оккупированных территориях Украины, - Госдеп

По его словам, США осуждают попытки России взорвать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины путем фиктивных выборов, которые проводит РФ на временно оккупированных украинских территориях.

"США никогда не признают легитимность или результаты фиктивных президентских выборов, которые Россия проводит на территории суверенной Украины. Мы признаем, что Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым - это Украина", - подчеркнул Миллер.

Выборы в России

В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

Кроме того, недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина.

Также отметим, что "выборы" на временно оккупированных территориях Украины проводятся досрочно. Часто оккупанты для контроля "голосования" используют подомовой обход, угрозы и не только. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина.