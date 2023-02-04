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США виявили ще один розвідувальний зонд, - Пентагон

Фото: У Пентагоні заявили, що зафіксували ще один розвідувальний зонд (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Міністерсві оборони США виявили ще одну повітряну кулю, яка пересувається над Латинською Америкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону Патріка Райдера, оприлюднену CNN.

"За нашими оцінками, це ще один китайський розвідувальний зонд", - вказав бригадний генерал ВПС США.

Де саме наразі перебуває об'єкт, не уточнюється. Окрім цього, журналісти зазначили, що поки немає свідчень про те, що він рухається у бік Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Пізніше у МЗС Китаю заявили, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, але не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

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