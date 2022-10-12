США вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній, - ЗМІ

Сполучені Штати вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, США розглядають три варіанти здійснення подібного кроку:
Bloomberg зазначає, що такий крок американської адміністрації може спричинити серйозні негативні наслідки для світового ринку алюмінію, оскільки змусить споживачів цього металу у США та інших країнах спішно шукати заміну.
"Росія посідає друге місце у світі з виробництва алюмінію, поступаючись в обсягах лише Китаю, російський алюміній складає близько 10% імпорту цього металу до США", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що лондонська біржа металів обговорить заборону на постачання алюмінію, нікелю та міді з РФ.
Раніше повідомлялося, що США й надалі будуть націлені на вразливі місця економіки Росії у своїй політиці санкцій. Вашингтон уже почав готувати запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, планується вимкнути ще більше банків РФ від платіжної системи SWIFT.
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