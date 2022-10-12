США вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній, - ЗМІ

Сполучені Штати вивчають можливість запровадження повної заборони на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, США розглядають три варіанти здійснення подібного кроку:

повну заборону на імпорт;

підвищення мит;

запровадження санкцій проти компанії "Русал".

Bloomberg зазначає, що такий крок американської адміністрації може спричинити серйозні негативні наслідки для світового ринку алюмінію, оскільки змусить споживачів цього металу у США та інших країнах спішно шукати заміну.

"Росія посідає друге місце у світі з виробництва алюмінію, поступаючись в обсягах лише Китаю, російський алюміній складає близько 10% імпорту цього металу до США", - йдеться у повідомленні.