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США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий, - СМИ

Фото: США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий в ответ на военную эскалацию России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, США рассматривают три варианта осуществления подобного шага:

  • полный запрет на импорт;
  • повышение пошлин;
  • введение санкций против компании "Русал".

Bloomberg отмечает, что такой шаг американской администрации может повлечь за собой серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия, поскольку заставит потребителей этого металла в США и других странах спешно искать замену.

"Россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах только Китаю, российский алюминий составляет около 10% импорта этого металла в США", - говорится в сообщении.

Напомним, что лондонская биржа металлов обсудит запрет на поставку алюминия, никеля и меди из РФ.

Ранее сообщалось, что США и дальше будут нацелены на уязвимые места экономики России в своей политике санкций. Вашингтон уже начал готовить введение новых санкций против России . В частности, планируется отключить еще большее количество банков РФ от платежной системы SWIFT.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки