США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО у Гаазі, - ЗМІ

Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам:

Японії;

Південній Кореї;

Австралії;

Новій Зеландії.

"Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору", - заявило одне з джерел ANSA.

Зазначається, що це питання також можуть порушити під час неформальної зустрічі голів Міністерства закордонних справ (МЗС), яка проходитиме сьогодні, 14 травня, ввечері, в Анталії. Водночас жодних рішень не очікується.

Під час саміту НАТО, як пише ANSA, можливий "дуже лаконічний" порядок денний, на відмінну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги з головою Білого дому Дональдом Трампом.