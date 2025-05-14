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США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО у Гаазі, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) виступають проти того, щоб запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який запланований на 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Станом на зараз запрошення на саміт надіслали лише чотирьом азійським партнерам: 

  • Японії; 
  • Південній Кореї; 
  • Австралії; 
  • Новій Зеландії. 

"Майже всі союзники висловили Вашингтону здивування з приводу цього вибору", - заявило одне з джерел ANSA.

Зазначається, що це питання також можуть порушити під час неформальної зустрічі голів Міністерства закордонних справ (МЗС), яка проходитиме сьогодні, 14 травня, ввечері, в Анталії. Водночас жодних рішень не очікується. 

Під час саміту НАТО, як пише ANSA, можливий "дуже лаконічний" порядок денний, на відмінну від попередніх засідань, щоб уникнути напруги з головою Білого дому Дональдом Трампом. 

Підтримка України з боку НАТО

Після початку повномасштабного вторгнення Росії НАТО суттєво посилило підтримку України, хоча сама Україна не є членом Альянсу. Допомога включає постачання озброєння, боєприпасів, систем ППО, дронів, розвідувальної інформації, а також навчання українських військових на території країн-членів НАТО. Крім того, країни Альянсу надають фінансову, гуманітарну та логістичну підтримку.

НАТО також відіграє ключову роль у координації допомоги між державами-партнерами та посилює свою присутність на східному фланзі, щоб стримати подальшу агресію Росії.

Нещодавно Трамп заявив, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. Зокрема висловився про бажання України вступити в НАТО. Він пов'язав процес приєднання країни до Альянсу з війною.

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