США виступають проти того, щоб називати Росію "агресором" у заяві G7, - FT

США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Ба більше лунають погрози зірвати традиційну демонстрацію єдності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
П'ять західних чиновників, знайомих з цим питанням розповіли FT, що участь українського президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена.
Видання зауважує, що розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Росію назад до G7.
За словами анонімних західних чиновників, посланці США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери G7 використовували ще з 2022 року для опису конфлікту.
Варто зауважити, що у торішній заяві лідерів G7 п'ять разів згадується про російську агресію.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити свою агресивну війну і повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України", - йдеться в заяві 2024 року.
Двоє анонімних джерел зауважили, що наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".
Ця зміна знаменує собою відхід від мови, яку використовувала адміністрація колишнього президента США Джо Байдена, що часто вживала такі фрази, як "російська агресія", говорячи про найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, що президент США підтримав кремлівську версію подій в Україні після переговорів у Саудівській Аравії. Трамп заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4% та висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
Коментарі Трампа викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів.
Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".
До того ж президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушать до Вашингтона наступного тижня, щоб обговорити Україну та оборону.
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