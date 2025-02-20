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У Франції підтвердили візит Макрона до США: який меседж готують Трампу

Париж, Четвер 20 лютого 2025 14:41
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У Франції підтвердили візит Макрона до США: який меседж готують Трампу Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня поїде до США. Він говоритиме про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що Макрон поїде до Вашингтона наступного тижня. Таким чином він підтвердив слова президента США Дональда Трампа про те, що він зустрінеться з Макроном "дуже скоро, можливо, у понеділок".

За словами міністра, Макрон у США говоритиме про Україну.

"Він поїде, щоб передати голос європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них ", - сказав Хаддад.

Французький міністр вважає, що "зірване припинення вогню було б перемогою" російського диктатора Володимира Путіна.

Хаддад додав, що на переговорах у Саудівській Аравії у Європи є кілька активів, які можна використати, починаючи з підтримки України, яка, як він вказав, "більша, ніж у США". Він назвав як важелі "економічний тиск на Росію" і "здатність забезпечити гарантії безпеки".

Коментуючи заяви Трампа з критикою президента України, Хаддад заявив, що "єдиний диктатор у цій війні - Путін, а Зеленський - герой".

Протистояння США та Європи

Минулого тижня у Мюнхені спецпредставник США Кіт Келлог зробив заяву, яка викликала хвилю обурення з боку країн ЄС. Він заявив, що США не бачать Європу фізично за столом переговорів щодо України.

На тлі цього президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів, а також провів зустріч з колегами з ЄС, Канади, Ісландії та Норвегії.

Сьогодні, 20 лютого, Макрон також збирав політичних лідерів Франції для обговорення України та безпеки Європи.

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