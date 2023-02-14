США не виступатимуть проти передачі літаків Україні, - Остін

Сполучені Штати Америки не зупинятимуть інші країни, у разі їх наміру передати Україні літаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Я хочу офіційно заявити стосовно будь-яких літаків від Польщі. США ніколи не зупиняли Польщу від поставок чого не будь. Але рішення поставляти щось, це рішення, яке приймається керівництвом цієї країни і це не те, що ми будемо диктувати", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Остіна, у союзників України поки що немає оголошень щодо можливих поставок винищувачів.

Згідно з даними ЗМІ, США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни, або ж надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16.

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