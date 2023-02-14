UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США не виступатимуть проти передачі літаків Україні, - Остін

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не зупинятимуть інші країни, у разі їх наміру передати Україні літаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

"Я хочу офіційно заявити стосовно будь-яких літаків від Польщі. США ніколи не зупиняли Польщу від поставок чого не будь. Але рішення поставляти щось, це рішення, яке приймається керівництвом цієї країни і це не те, що ми будемо диктувати", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Остіна, у союзників України поки що немає оголошень щодо можливих поставок винищувачів.

Згідно з даними ЗМІ, США припускають, що можуть відправити свої бойові літаки в Україну під час затягування війни, або ж надати дозвіл на реекспорт винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСполучені Штати Америки