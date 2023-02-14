RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не будут выступать против передачи самолетов Украине, - Остин

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не будут останавливать другие страны, в случае их намерения передать Украине самолеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина на брифинге.

"Я хочу официально заявить по любым самолетам от Польши. США никогда не останавливали Польшу от поставок чего не будь. Но решение поставлять что-то, это решение, которое принимается руководством этой страны и это не то, что мы будем диктовать", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Остина, у союзников Украины пока нет объявлений о возможных поставках истребителей.

Согласно данным СМИ, США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны, или же предоставить разрешение на реэкспорт истребителей F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСоединенные Штаты Америки