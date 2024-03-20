США вірять в Україну, а Україна має вірити в США, - Салліван

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон вірить у перемогу України у війні з Росією. Та запевнив, що американська сторона продовжить надавати оборонну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Саллівана з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком 20 березня.

Американський чиновник зазначив, що "тут сьогодні, щоб сказати, що ми віримо у вас".

"Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви збудуєте світліше майбутнє для українського народу, сильнішу демократію, стійку та безпечну країну, яка зможе відбити майбутню агресію, і ми збираємося бути вашим партнером на кожному етапі шляху. Я також тут, щоб сказати, що ви повинні вірити у Сполучені Штати", - наголосив Салліван.

Також представник Білого дому визнав, що в Україні виникає багато питань у зв'язку з тим, що пакет допомоги досі не був схвалений Конгресом. Разом з тим він запевнив, що "ми це зробимо".

"Ми забезпечимо цю допомогу Україні", - сказав радник Байдена.

Питання зі схваленням допомоги США для України

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

Крім того, Джонсон заявив, що Палата представників розблокує законопроект про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом пакета на 95 млрд доларів. Зокрема, допомога нашій країні буде надаватися за програмою позики або кредитування.

12 березня, адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

У Білому домі зазначили, що цих коштів вистачить на закупівлю озброєнь для ЗСУ лише на два тижні.

Додамо, вчора глава Пентагону Ллойд Остін заявив про те, що майбутня допомога Україні від США залежить тільки від рішення Конгресу.