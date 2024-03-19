Остін про допомогу США Україні: це залежить від Конгресу, не можна робити прогнозів

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію по результатах засідання у форматі "Рамштайн".

За його словами, він бачить, що українські військові впевнені, що зможуть і надалі захищати Україну. Однак у цьому питання багато що залежить від того, яку допомогу вони отримують. Зокрема мова про амуніцію та допомоги для оборони.

"Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні. Ми бачимо і віримо з оптимізмом що наступні кроки будуть прийняті. Але ви знаєте, що все це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", - сказав Остін.

Проблеми з допомогою США для України

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

Крім того, Джонсон заявив, що Палата представників розблокує законопроект про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом пакета на 95 млрд доларів. Зокрема, допомога нашій країні буде надаватися за програмою позики або кредитування.

12 березня, адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

У Білому домі зазначили, що цих коштів вистачить на закупівлю озброєнь для ЗСУ лише на два тижні.

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