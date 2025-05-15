"Сподіваюся, я помиляюся". Рубіо скептично налаштований щодо переговорів України і РФ

Рубіо повідомив, що завтра зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією з України в Стамбулі.

Ця зустріч відбудеться відразу після того, як сьогодні офіційні представники України та Росії мали б зустрітися для прямих переговорів, але держсекретар США заявив, що Америка нині "не покладає великих сподівань" на ці переговори.

"За моєю оцінкою, я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент (США Дональд Трамп, - ред.) і президент (Росії Володимир, - ред.) Путін безпосередньо не поспілкуються на цю тему", - сказав він.

Водночас, Рубіо зауважив, що він може помилятись щодо оцінки переговорів.

"Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я помиляюся на всі 100%... Сподіваюся, завтра в новинах напишуть, що вони домовилися про припинення вогню. Але це не моя оцінка!", - підсумував держсекретар.

Він додав, що після завершення переговорів у Стамбулі завтра США визначаться з графіком можливої ​​зустрічі Путіна і Трампа.