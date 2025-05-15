"Сподіваюся, я помиляюся". Рубіо скептично налаштований щодо переговорів України і РФ

Сполучені Штати не очікують прориву від переговорів між Україною та Росією, які проходять у Туреччині. Однак особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Рубіо повідомив, що завтра зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини та делегацією з України в Стамбулі.
Ця зустріч відбудеться відразу після того, як сьогодні офіційні представники України та Росії мали б зустрітися для прямих переговорів, але держсекретар США заявив, що Америка нині "не покладає великих сподівань" на ці переговори.
"За моєю оцінкою, я не думаю, що у нас буде прорив, поки президент (США Дональд Трамп, - ред.) і президент (Росії Володимир, - ред.) Путін безпосередньо не поспілкуються на цю тему", - сказав він.
Водночас, Рубіо зауважив, що він може помилятись щодо оцінки переговорів.
"Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я помиляюся на всі 100%... Сподіваюся, завтра в новинах напишуть, що вони домовилися про припинення вогню. Але це не моя оцінка!", - підсумував держсекретар.
Він додав, що після завершення переговорів у Стамбулі завтра США визначаться з графіком можливої зустрічі Путіна і Трампа.
Нагадаємо, що в ніч на 11 травня російський диктатор відкинув спільну пропозицію України, ЄС та США щодо встановлення тимчасового 30-денного перемир'я в Україні. Натомість він запропонував зустрітись з Україною в Туреччині.
Україна та її партнери включно з Трампом підтримали дану пропозицію і Зеленський повідомив, що готовий особисто зустрітись з російським диктатором в Туреччині.
Втім, як і очікувалось Путін проігнорував зустріч з Зеленським, а натомість направив до Стамбула чиновників низького рівня. Для розуміння, дану делегацію очолив навіть не голова МЗС Росії, а помічник диктатора Володимир Мединський, який вже був учасником переговорів ще у 2022 році.
Варто відзначити, що після прильоту до Туреччини Зеленський назвав "бутафорською" делегацію Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе на переговори.
Натомість Україна на переговорах у Туреччині представлена на найвищому рівні - до делегації приєдналися представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.
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