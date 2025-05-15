"Надеюсь, я ошибаюсь". Рубио скептически настроен относительно переговоров Украины и РФ

Рубио сообщил, что завтра встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией из Украины в Стамбуле.

Эта встреча состоится сразу после того, как сегодня официальные представители Украины и России должны были бы встретиться для прямых переговоров, но госсекретарь США заявил, что Америка сейчас "не возлагает больших надежд" на эти переговоры.

"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент (США Дональд Трамп, - ред.) и президент (России Владимир, - ред.) Путин непосредственно не пообщаются на эту тему", - сказал он.

В то же время, Рубио отметил, что он может ошибаться в оценке переговоров.

"Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я ошибаюсь на все 100%... Надеюсь, завтра в новостях напишут, что они договорились о прекращении огня. Но это не моя оценка!", - подытожил госсекретарь.

Он добавил, что после завершения переговоров в Стамбуле завтра США определятся с графиком возможной встречи Путина и Трампа.