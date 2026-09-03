У США випустили долар із обличчям Трампа: скільки коштує набір

Згідно з заявою, монети присвячені 250-річчю підписання Декларації про незалежність США та крім портрета Трампа вони містять написи: "1776-2026", "LIBERTY" та "IN GOD WE TRUST".

Набір з 25 штук однодоларових монет коштує 61 долар. У той же час мішок із 100 монетами коштує 154,50 долара. І ці монети можуть використовуватися як законний платіжний засіб.

"Ці монети також перебувають у обігу, тому перевірте свою дрібницю. Зберіть їх сьогодні", - заявили у Монетному дворі.

Фото: монети з обличчям Трампа (usmint.gov)

Вже відомо, що моменти виготовлені не із справжнього золота, а мають золотисте покриття із марганцевої латуні. Скільки всього випущено монет, невідомо, проте 250 тисяч із них мають спеціальну позначку "4 липня", яка випадково була викарбувана та включена до рулонів та мішків.

Наразі діє обмеження на замовлення двох товарів на сім'ю. Таке обмеження буде чинним до 14:00 сьогоднішнього дня (за київським часом до 21:00).

Також ЗМІ зазначають, що це перший в історії випадок, коли чинного президента США розмістили на монеті, яка призначена для щоденного обігу.

Останній і єдиний раз, коли зображення президента, що нині живе, з'явилося на грошових купюрах, було 100 років тому. Зокрема, в 1926 році на срібній монеті 50 центів був зображений тодішній президент Кальвін Кулідж. Однак вони не призначалися для обігу.