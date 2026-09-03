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В США выпустили доллар с лицом Трампа: сколько стоит набор

05:45 03.09.2026 Чт
2 мин
Что известно о новой монете и можно ли ее тратить?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Монетный двор США объявил в среду, что в обращение поступили однодолларовые монеты с изображением президента США Дональда Трампа, которые можно приобрести на веб-сайте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Согласно заявлению, монеты посвящены 250-летию подписания Декларации о независимости США и помимо портрета Трампа они содержат надписи: "1776-2026", "LIBERTY" и "IN GOD WE TRUST".

Набор из 25 штук однодолларовых монет стоит 61 доллар. В то же время мешок со 100 монетами стоит 154,50 доллара. И эти монеты могут использоваться в качестве законного платежного средства.

"Эти монеты также находятся в обращении, поэтому проверьте свою мелочь. Соберите их сегодня", - заявили в Монетном дворе.

Фото: монеты с лицом Трампа (usmint.gov)

Уже известно, что моменты изготовлены не из настоящего золотая, а имеют золотистое покрытие из марганцевой латуни. Сколько всего выпущено монет, неизвестно, однако 250 тысяч из них имеют специальную отметку "4 июля", которая случайно была отчеканена и включена в рулоны и мешки.

На данный момент действует ограничение на заказ двух товаров на семью. Такое ограничение будет в силе до 14:00 сегодняшнего дня (по киевскому времени до 21:00).

Также СМИ отмечают, что это первый в истории случай, когда действующего президента США разместили на монете, которая предназначена для ежедневного оборота.

Последний и единственный раз, когда изображение ныне живущего президента появилось на денежных купюрах, было 100 лет назад. В частности, в 1926 году на серебряной монете в 50 центов был изображен тогдашний президент Кальвин Кулидж. При этом они не предназначались для ежедневного оборота.

Что еще известно

Напомним, в декабре 2025 года Институт мира США был официально переименован в честь Дональда Трампа. Это произошло на фоне переговоров по мирному соглашению между Украиной и Россией.

Также мы писали, что в марте этого года губернатор Флориды подписал закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа.

Что еще известно о Трампа и его создании культа личности - читайте в материале РБК-Украина.

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