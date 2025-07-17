США випробували власний "Шахед": що відомо про новий безпілотник

Зазначається, що новинку оглянув особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Дрон позиціонується, як проста система: його можна запускати з автомобіля або за допомогою ракетного прискорювача. Спеціальна підготовка не потрібна.

"Відкрита архітектура дрона дозволяє йому інтегрувати різноманітне корисне навантаження, пропонуючи модульний підхід до місій розвідки, ударів та комунікаційної підтримки", - пише видання.

Так, окрім ролі камікадзе, LUCAS може виконувати завдання з розвідки та бути ретранслятором зв'язку. Загалом цей дрон, за заявою компанії, є гнучкою платформою, хоча й призначений для дій насамперед в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Компанія-розробник заявила, що дрон нібито пройшов тести та готовий до серійного виробництва. Припускається, що дуже скоро платформа LUCAS з'явиться на озброєнні спочатку Сполучених Штатів, а пізніше й американських союзників.

"Аналітики оборони стверджують, що LUCAS може надати Індо-Тихоокеанському командуванню США (USINDOPACOM) цінний інструмент для розподілених морських операцій та протидії масштабним атакам безпілотників", - додає видання.