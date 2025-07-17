США испытали собственный "Шахед": что известно о новом беспилотнике

В США испытали ударный беспилотник LUCAS, который называют аналогом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Разработку осуществила американская компания SpektreWorks.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.
Отмечается, что новинку осмотрел лично министр обороны США Пит Хэгсет. Дрон позиционируется, как простая система: его можно запускать из автомобиля или с помощью ракетного ускорителя. Специальная подготовка не требуется.
"Открытая архитектура дрона позволяет ему интегрировать разнообразную полезную нагрузку, предлагая модульный подход к миссиям разведки, ударов и коммуникационной поддержки", - пишет издание.
Так, кроме роли камикадзе, LUCAS может выполнять задачи по разведке и быть ретранслятором связи. В целом этот дрон, по заявлению компании, является гибкой платформой, хотя и предназначен для действий прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе.
Компания-разработчик заявила, что дрон якобы прошел тесты и готов к серийному производству. Предполагается, что очень скоро платформа LUCAS появится на вооружении сначала Соединенных Штатов, а позже и американских союзников.
"Аналитики обороны утверждают, что LUCAS может предоставить Индо-Тихоокеанскому командованию США (USINDOPACOM) ценный инструмент для распределенных морских операций и противодействия масштабным атакам беспилотников", - добавляет издание.
Интересно, что новость об американском аналоге "Шахеда" появилась после того, как президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских боевых беспилотниках для американской армии. Трамп заявил, что США не против покупать украинские дроны.
Не менее интересно, что на презентации присутствовал Гегсет. Министра обороны США считают главным виновником приостановления помощи Украине в начале июля.
Отметим, что специальный представитель президента США Кит Келлог также высоко оценил украинские дроны. Он даже порекомендовал американской оборонной индустрии взять пример с Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.