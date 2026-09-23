США випробували на кордоні з Мексикою дрони-перехоплювачі, перевірені в Україні

Що відомо про навчання Falcon Peak 26.2

Навчання триватимуть до 25 вересня на полігоні Юма (Аризона). Цього разу фокус зроблено саме на протидії дронам на південному кордоні - тестуються системи виявлення, супроводу та методи низько-руйнівного знешкодження безпілотників.

За даними командування, напрацювання беруться безпосередньо з досвіду Об'єднаної оперативної групи "Південний кордон" (Joint Task Force-Southern Border).

У командуванні додали, що інтеграція уроків із південного кордону дозволяє командам визначати, які саме інструменти потрібні для виявлення й перехоплення безпілотників, що використовуються для незаконного спостереження та контрабанди.

Чим Bumblebee уже відзначився в Україні

Bumblebee - напівавтономний квадрокоптер, призначений для знищення малих дронів прямим тараном, із додатковою функцією розвідки та супроводу цілей.

Система забезпечує понад 70% прямих влучань завдяки бортовому штучному інтелекту для термінального наведення, писало NYT. Дрон утримує ціль навіть якщо оператор ворожого апарата втрачає над нею контроль.

Українські війська застосовували різні варіанти Bumblebee проти російських FPV-дронів і розвідувальних безпілотників, тоді як інша розробка компанії, Merops, перехоплює "Шахеди" і дрони-приманки "Гербера".

Компанію Perennial Autonomy заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт - спершу під назвами Project White Stork і Project Eagle.

У січні Об'єднана міжвідомча оперативна група 401 уклала з Perennial Autonomy контракт на 5,2 млн доларів на систему Bumblebee V2, а в травні - трирічний контракт зі стелею 500 млн доларів на платформи Merops, Bumblebee та Hornet для всіх видів збройних сил.

Перехоплювачі Merops уже застосовували проти іранських "Шахедів" підрозділи Центрального командування США, а 2-а морська дивізія морської піхоти у серпні пройшла навчання з усіма трьома системами на полігоні в Каліфорнії.

USNORTHCOM не повідомило, які саме технології з Falcon Peak 26.2, включно з Bumblebee, перейдуть до оперативного застосування на південному кордоні та в які терміни.