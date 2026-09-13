Ексміністр армії США назвав ключ до перемоги України над Росією

Колишній міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що у веденні війни настав переломний момент - і саме технологічна перевага дасть Україні шанс здолати Росію. Це його перша публічна заява після відставки з адміністрації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

У Києві на форумі Yalta European Strategy - щорічній конференції фонду Віктора Пінчука про місце України в західній безпековій архітектурі - виступив Ден Дрісколл. Це стало його першою публічною появою відтоді, як він залишив адміністрацію Трампа.

За його словами, ведення війни зараз проходить через переломний етап: навіть найпотужніші армії світу не встигають за темпом і масштабом інновацій, які диктує сучасне поле бою. На виступ Дрісколл прийшов у краватці з українським орнаментом.

Разом із ним на сцені був Ерік Шмідт - колишній керівник Google, а нині очільник американської оборонної компанії Perennial Autonomy, що працює в Україні. Розмову модерував журналіст CNN Фарід Закарія.

Дрісколл і Шмідт окремо виділили українську систему Delta - програму, яка зводить докупи інформацію з радарів, датчиків та безпосередньо від військових, формуючи цілісну картину бойових дій. За оцінкою Дрісколла, за своїми можливостями вона обходить усе, чим наразі оперує армія США.

На його думку, зі зростанням обчислювальних потужностей і розвитком штучного інтелекту в України з'явиться шанс технологічно та організаційно випередити Росію.

Коли модератор звернув увагу на розрив між кількістю дронів, які цього року закупить США, і тими, які здатна виготовити Україна, з зали пролунала репліка колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса - за його оцінкою, українські потужності можуть бути ще вищими за озвучені прогнози.

Коли в США виявили дефіцит засобів проти іранських дронів, рішення знайшлось не серед великих оборонних підрядників, а через компанію Шмідта - вона оперативно наростила постачання дронів-перехоплювачів і розвідувально-ударних апаратів, обидва типи яких уже добре відомі з практики застосування в Україні.

Шмідт розповів, що рішення про співпрацю ухвалили буквально за один телефонний дзвінок, хоча відкритим лишається питання, чи можна було спланувати таку потребу заздалегідь.

Останніми місяцями Вашингтон, судячи з усього, віддаляється від напрацювань щодо аналізу воєнного досвіду України. Профільний підрозділ, який займався саме цим, у серпні розформували, а кількох його ключових прибічників серед військового керівництва цього року звільнили або змусили піти у дострокову відставку.

Дрісколл ці кадрові рішення не коментував. Він захищав загальний курс підтримки України, визнавши водночас, що вона виявилась скромнішою, ніж очікував Київ.

Попри це, за його словами, стосунки між країнами трималися на щирому прагненні бачити успіх України - навіть якщо не завжди відповідали очікуванням. Сам він вирішив, що зможе принести більше користі, діючи поза структурами влади, а не всередині них.