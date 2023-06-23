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В США виписали перший штраф за використання ChatGPT

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США, П'ятниця 23 червня 2023 16:39
В США виписали перший штраф за використання ChatGPT Фото: юристів в США було оштрафовано за використання ChatGPT в справі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Юристів в США було оштрафовано за використання в справі фейкової інформації, що була надана нейромережею ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нью-Йоркська юридична фірма Levidow, Levidow & Oberman PC отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.

Дана справа стала першою у світі, де ШІ підставив людину і став причиною покарання.

Однак, як можна зрозуміти з вердикту суду, проблема полягала не стільки в штучному інтелекті, скільки в тому, що оштрафовані юристи свідомо проігнорували ознаки фейковості цитат, виданих нейромережею

За даними Bloomberg, юристами була використана нейромережа ChatGPT.

Погляд на ШІ в світі

Запуск боту ChatGPT став революційним кроком у сфері технологій і дав поштовх до активної розробки продуктів зі штучним інтелектом. Водночас з новими можливостями зростає й ризик дезінформації, а особисті дані користувачів можуть опинитися в небезпеці. Тому в Євросоюзі готують закон, який регулюватиме використання ШІ.

Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, - у матеріалі РБК-Україна.

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