В США выписали первый штраф за использование ChatGPT
Юристы в США были оштрафованы за использование в деле фейковой информации, предоставленной нейросетью ChatGPT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Нью-Йоркская юридическая фирма Levidow, Levidow & Oberman PC получила штраф в размере 5 тысяч долларов за использование в судебном производстве фейковых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.
Данное дело стало первым в мире, где ИИ подставил человека и стал причиной наказания.
Однако, как можно понять из вердикта суда, проблема заключалась не столько в искусственном интеллекте, сколько в том, что оштрафованные юристы сознательно проигнорировали признаки фейковости цитат, выданных нейросетью
По данным Bloomberg, юристами была использована нейросеть ChatGPT.
Взгляд на ИИ в мире
Запуск бота ChatGPT стал революционным шагом в области технологий и дал толчок активной разработке продуктов с искусственным интеллектом. В то же время, с новыми возможностями возрастает и риск дезинформации, а личные данные пользователей могут оказаться в опасности. Поэтому в Евросоюзе готовят закон, регулирующий использование ИИ.
Более подробно о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.
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