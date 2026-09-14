"США опережают Китай": Трамп выступил против замедления развития ИИ

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, отверг призывы ведущих специалистов в области искусственного интеллекта замедлить разработку моделей ИИ. Он считает, что никаких рисков от совершенствования ИИ нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

"Мы опережаем Китай в области ИИ, мы самая технологически развитая страна в мире, и, откровенно говоря, я хочу, чтобы так оставалось и дальше. Кто победит в гонке за ИИ, тот победит", - заявил Трамп.

Также он назвал предупреждения лидеров в индустрии ИИ "негативными силами".

"Я думаю, что многие негативные силы поднимают этот вопрос, хотя им не следовало бы его поднимать. Они поднимают вопросы, которые не произойдут", - заявил президент США журналистам.

Что предшествовало

WP отмечает, что Трамп в значительной степени построил свою экономическую политику на ускорении развития ИИ, поскольку бум в этой технологии приводит к историческим максимумам на фондовом рынке.

Однако такой пассивный подход подвергся новой критике после того, как три самых известных лидера индустрии ИИ - гендиректор Anthropic Дарио Амодей, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и основатель xAI Илон Маск - поддержали идею замедления темпов развития возможностей моделей ИИ.

Причиной стала растущая обеспокоенность по поводу потенциальных опасностей технологического прогресса, которые он таит на самых высоких уровнях отрасли ИИ.

Единственно проявилось после отставки исследователя из компании Anthropic, который во вторник предупредил, что фирма и ее конкуренты безответственно разрабатывают модели искусственного интеллекта. Заявление в свою очередь вызвало общественную дискуссию о рисках этой технологии.

При этом реакция Трампа вновь твердо поставила его на сторону тех, кто является сторонниками стремительного развития ИИ. Но как сказано в WP, даже республиканцы и некоторые их союзники в технологической индустрии обеспокоены отсутствием у Трампа беспокойства по поводу потенциальных опасностей, связанных с искусственным интеллектом.