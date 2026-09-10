Китай готовий обговорити зі США питання штучного інтелекту

Китай заявив про готовність до переговорів із США з питань штучного інтелекту. Однак у Пекіні обіцяють вжити заходів у відповідь, якщо Вашингтон вживе дій проти китайських компаній у зв'язку звинуваченнями в розкраданні технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У середу Міністерство комерції в Пекіні спростувало заяву американських спецслужб про те, що провідні китайські компанії, які займаються ІІ, витягли конфіденційну інформацію з американських лабораторій у промислових масштабах. Там назвали ці звинувачення безпідставними.

"Китай готовий до конструктивних та професійних дискусій із США в рамках діалогу на основі принципів рівності та взаємної вигоди, співпраці та взаємовигідних результатів", - йдеться у заяві представника міністерства.

Однак він додав, що якщо США вживуть дій зі стримування або придушення китайських компаній, які займаються ШІ, тоді "Китай рішуче вживе заходів у відповідь".

Напруженість між США та Китаєм

Bloomberg зазначає, що конфлікт навколо крадіжки моделей ІІ загострив напруженість за кілька тижнів до того, як глава КНР Сі Цзіньпін має прибити до Білого дому до президента США Дональда Трампа.

І тема ШІ стала ключовою галуззю технологічної конкуренції між США та Китаєм, оскільки найкращі китайські моделі скорочують розрив у продуктивності з передовими американськими розробками.

Видання додало, що американські компанії, які займаються штучним інтелектом, включаючи OpenAI та Anthropic PBC, а також представники адміністрації Трампа, вже неодноразово звинувачували китайські компанії в крадіжці моделей у американських компаній за допомогою методу, відомого як дистиляція.

У вівторок Агентство національної безпеки, ФБР та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури США пішли ще далі. У спільній заяві він детально описали, які американські системи були скопійовані кожною з китайських компаній і з яких причин.

Зокрема, агентства конкретно звинуватили у цьому DeepSeek, Moonshot, Alibaba Group Holding Ltd., MiniMax, StepFun та Z.AI Co.

У свою чергу, Міністерство комерції Китаю охарактеризувало процес дистиляції як "поширену практику", яка використовується розробниками ШІ по всьому світу для навчання один у одного.

У міністерстві припустили, що американські компанії, які займаються ІІ, можуть використовувати китайські моделі ШІ як основу для своїх розробок.