Сполучені Штати вважають, що Україна та Росія повинні припинити взаємні удари по енергетиці й ланцюгам постачання продовольства. Також вони вимагають повернути безпеку судноплавства в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постпреда США при ООН Дена Негреа на засіданні Ради Безпеки ООН.
Негреа заявив, що удари України і Росії порушують глобальну продовольчу безпеку.
"Ми вкотре закликаємо Росію та Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Комерційне судноплавство має здійснюватися безпечно й без перешкод", - сказав він.
З його словами, напади на цивільну портову інфраструктуру та комерційне судноплавство:
Дипломат зазначив, що внаслідок атак у Чорному морі зерно, добрива, продовольчі вантажі опиняються на морському дні, моряки з різних країн гинуть або зазнають поранень, а українські фермери стикаються з труднощами під час експорту своєї продукції.
Він закликав Росію та Україну "не створювати додаткового навантаження на глобальну продовольчу систему".
Негреа наголосив, що США надають Україні гуманітарну продовольчу допомогу, а місця її розподілу не повинні ставати цілями атак.
"Найкращий спосіб захистити продовольчі поставки через Чорне море - це завершити війну", - сказав він.
Він каже, що Вашингтон у тісній взаємодії з Києвом та європейськими партнерами працює над чотирма напрямами майбутнього врегулювання:
Він додав, що США розраховують продовжити роботу на основі переговорів в Абу-Дабі у тісній координації з Україною, Росією, представниками Європи, НАТО та ЄС.
Раніше РБК-Україна писало, що лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період. Спільну заяву ухвалили 19 листопада за підсумками зустрічі коаліції охочих у Берліні.
Крім того, спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито погоджується на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО.
За його словами, американським переговірникам вдалося суттєво просунутися в цьому питанні.
Також Кушнер запевнив, що США прагнуть покласти край війні в Україні та величезним людським стражданням.
Головне, на його думку, сприяти прямій взаємодії між Європою та Росією, яка значною мірою була відсутня протягом останніх чотирьох років.