США озвучили требования к Украине и РФ

Негреа заявил, что удары Украины и России нарушают глобальную продовольственную безопасность.

"Мы еще раз призываем Россию и Украину прекратить атаки на всю энергетическую инфраструктуру и цепи поставок продовольствия. Коммерческое судоходство должно осуществляться безопасно и беспрепятственно", - сказал он.

По его словам, нападения на гражданскую портовую инфраструктуру и коммерческое судоходство:

подвергают опасности жизнь гражданских,

подрывают свободу судоходства,

сокращают экспорт сельскохозяйственной продукции,

угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Дипломат отметил, что в результате атак в Черном море зерно, удобрения, продовольственные грузы оказываются на морском дне, моряки из разных стран гибнут или ранятся, а украинские фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции.

Он призвал Россию и Украину "не создавать дополнительной нагрузки на глобальную продовольственную систему".

Мирные усилия США

Негреа подчеркнул, что США оказывают Украине гуманитарную продовольственную помощь, а места ее распределения не должны становиться целями атак.

"Самый лучший способ защитить продовольственные поставки через Черное море - это завершить войну", - сказал он.

Он говорит, что Вашингтон в тесном взаимодействии с Киевом и европейскими партнерами работает над четырьмя направлениями будущего урегулирования.

надежными гарантиями безопасности для Украины от новой агрессии;

перспективой вступления Украины в Европейский Союз;

комплексным планом послевоенного экономического обновления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций;

конкретными договоренностями о механизмах безопасности после достижения мирного соглашения.

Он добавил, что США рассчитывают продолжить работу на основе переговоров в Абу-Даби по тесной координации с Украиной, Россией, представителями Европы, НАТО и ЕС.