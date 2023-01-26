США вимагають від Туреччини припинити російські польоти з американськими літаками, - WSJ

Американські чиновники тиснуть на Туреччину, вимагаючи, аби Анкара припинила приймати літаки США, які після повномасштабної війни на території України привласнила собі Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, минулого місяця високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким громадянам ув'язненням, штрафами, втратою експортних привілеїв й іншими заходами, якщо вони обслуговуватимуть літаки американського виробництва, що літають в або з Росії та Білорусі порушуючи експортні правила.

Повідомлення було передано помічником міністра торгівлі США Теєм Розманом Кендлером під час його офіційного грудневого візиту до Туреччини. Тим часом Анкара досі не прокоментувала цю інформацію виданню.

Зазначається, що минулого року США запровадили експортний контроль, який забороняє Росії використовувати літаки американського виробництва. Також він забороняє будь-яким літакам, які вироблені у Штатах або ж містять більше 25% американських компонентів літати до Росії або ж Білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Тим часом авіакомпанії Росії продовжують літати літаками Boeing Co, що, зі свого боку, суперечить зусиллям США й ЄС повернути їх власникам.