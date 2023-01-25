ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти Росії на півроку, - ЗМІ

Новость на русском →
Брюссель, Середа 25 січня 2023 11:57
Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти Росії на півроку, - ЗМІ Фото: посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти Росії на півроку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Посли Євросоюзу схвалили продовження усіх застосованих ЄС економічних санкцій проти Росії за її агресію проти України. Термін обмежень погодилися продовжити щонайменше ще на півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" на продовження всіх економічних санкцій Європейського союзу проти Росії ще на шість місяців", - написав він.

Зазначимо, що ще у 2014 році Євросоюз запровадив економічні санкції, спрямовані проти низки секторів економіки Росії, за розв'язану агресію проти України й з того часу ці обмеження продовжують.

Нагадаємо, раніше в Чехії заявляли, що ЄС має запровадити додаткові санкції проти технологічного сектору РФ, щоб обмежити можливості Москви виробляти зброю та ракети для ведення війни.

Також ми писали про те, що в Росії космічна розвідка зазнала колапсу через введені міжнародні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон