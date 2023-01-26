США требуют от Турции прекратить российские полеты с американскими самолетами, - WSJ

Американские чиновники давят на Турцию, требуя, чтобы Анкара прекратила принимать самолеты США, после полномасштабной войны на территории Украины присвоившей себе России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как пишет издание, в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким гражданам заключением, штрафами, потерей экспортных привилегий и другими мерами, если они будут обслуживать самолеты американского производства, летающие в или из России и Беларуси в нарушение экспортных правил.

Сообщение было передано помощником министра торговли США Теем Розманом Кендлером во время его официального декабрьского визита в Турцию. Между тем Анкара до сих пор не прокомментировала эту информацию изданию.

Отмечается, что в прошлом году США ввели экспортный контроль, который запрещает России использовать самолеты американского производства. Также он запрещает любым самолетам, которые произведены в Штатах или содержат более 25% американских компонентов летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Между тем авиакомпании России продолжают летать самолетами Boeing Co, что, со своей стороны, противоречит усилиям США и ЕС вернуть их владельцам.